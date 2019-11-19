Зеленский и Тимошенко: реакция соцсетей на слова президента о фигуре и сладеньком

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Пользователи соцсетей отреагировали на комментарий президента Владимира Зеленского относительно заявления главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о предоставлении кадровой помощи для новой команды, в котором глава государства упомянул о фигуре и сладком. Некоторые пользователи украинского сегмента Facebook считают, что президент таким комментарием «перешел черту». Также Зеленскому напомнили о буллинге, фигурах отдельных депутатов фракции «Слуга народа» и смерти командира 128-й ОГШБр полковника Евгения Коростелева.

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Напомним, ранее Тимошенко заявила, что предлагала Зеленскому свои кадры еще в начале его каденции в рамках реализации ее программы «Нового курса». Президент утверждает, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, пообещав взамен в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа».

По мнению главы государства, Тимошенко находится в оппозиции к действующей власти, потому что «ей просто не дают сладенького».

Пост норм. Последний абзац ужас и хороший пас ЮВТ, которая теперь будет вопить что она женщина и как можно такое говорить, — говорится в одном из сообщений пользователя Facebook.

Нет никаких сантиментов к Юлии Владимировне, но подобные сексистские пассажи, как в последнем абзаце, может и подходят руководителю «Квартала-95», но как для президента государства выглядят, мягко говоря, пошло, — отмечает другой пользователь.

А почему президент не рассказывает как Юлия Тимошенко приезжала в ОП перед назначением секретаря СНБО Данилова (депутат пятого созыва от БЮТ)? Это не «сладенькое» было?, — упрекают Зеленскому.

Также напомним, 19 ноября в Харьковском госпитале умер командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который около недели назад получил минно-взрывное ранение во время обхода пунктов в районе Новотроицкого Донецкой области.