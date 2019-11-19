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В результате боевых действий на Донбассе погиб еще один герой. Фото: ua.news

Умер комбриг 128 горно-штурмовой бригады, который был ранен на Донбассе (ФОТО)

19 ноя 2019, 10:15
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Евгений Коростелев, полковник и командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады, 19 ноября умер в военном госпитале в Харькове.

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Военнослужащий ушел из жизни около 4.00. Руководство ВСУ выразило искренние соболезнования родным и близким героя. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сегодня, около 4.00, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева, — говорится в сообщении.

Напомним, комбриг Евгений Коростелев и три офицера 128 отдельной горно-штурмовой бригады 12 ноября были ранены во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Военнослужащие попали под обстрел боевиков, которые вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Умер раненый комбриг 128 горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев. Фото: censor.net

Ранее сообщалось, что в октябре в результате боевых действий на Донбассе погибли девять украинских воинов. Самому младшему герою было 22 года, а самому старшему — 41 год. Шесть военных стали жертвами снайперов врага, два от обстрелов, а один в результате подрыва на взрывном устройстве.

Источник: Ракурс


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