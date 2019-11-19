Внаслідок бойових дій на Донбасі загинув ще один герой. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n129623-pomer-kombryg-128-girsko-shturmovoyi-brygady-yakyy-distav-poranennya-na-donbasi-foto.html

Ракурс

Євген Коростельов, полковник та командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 19 листопада помер у військовому госпіталі в Харкові.

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Військовослужбовець пішов із життя близько 4.00. Керівництво ЗСУ висловило щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Сьогодні, близько 4.00, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, комбриг Євген Коростельов та троє офіцерів 128 окремої гірсько-штурмової бригади 12 листопада були поранені під час виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил. Військовослужбовці потрапили під обстріл бойовиків, які вели вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

Раніше повідомлялося, що у жовтні внаслідок бойових дій на Донбасі загинули дев’ятеро українських воїнів. Наймолодшому героєві було 22 роки, а найстаршому — 41 рік. Шестеро військових стали жертвами снайперів ворога, двоє від обстрілів, а один внаслідок підриву на вибуховому пристрої.