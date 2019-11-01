У жовтні на Донбасі загинули дев’ятеро героїв. Фото: krivbass.city

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У жовтні внаслідок бойових дій на Донбасі загинули дев’ятеро українських воїнів.

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Наймолодшому героєві було 22 роки, а найстаршому — 41 рік. Шестеро військових стали жертвами снайперів ворога, двоє від обстрілів, а один внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Про це 1 листопада повідомляє «Новинарня».

Старший солдат Юрій Тишик з Волині народився 27 липня 1991 року в селі Мизове Старовижівського району. Свого часу їздив на заробітки до Польщі, в 2015 році був мобілізований, згодом пішов служити в ЗСУ за контрактом. Загинув герой 3 жовтня від кулі снайпера, коли чергував на блокпосту на передовій у Луганській області.

Старший солдат Олег Ремінний. Механік-водій взводу розвідки розвідувальної роти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади народився 10 грудня 1985 року в місті Шпола Черкаської області. На військову службу пішов у травні 2017 року й одразу потрапив у зону бойових дій. Загинув воїн 4 жовтня у Мар’їнському районі внаслідок ворожого обстрілу.

Старший солдат Іван Дейкун народився 23 липня 1978 року в селі Іллінецьке на Вінниччині, але мешкав у Новоукраїнці Кіровоградської області. Працював на аграрних підприємствах. Планував на Покрову поїхати додому, до матері, дружини та 16-річного сина, але 6 жовтня загинув внаслідок кулеметного вогню ворога. Сталося це в районі міста Красногорівка на Донеччині.

Старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Юрій Волк. Герой народився 10 вересня 1997 року в селі Себине Новоодеського району на Миколаївщині. Зростав у багатодітній сім’ї. У жовтні його призвали в армію, після строкової служби перейшов на контракт. Був поранений у 2018 році, але знову повернувся на фронт. Загинув 10 жовтня, ймовірно, від кулі снайпера.

Прапорщик В’ячеслав Кубрак з 36-ї окремої бригади морської піхоти бував у гарячих точках — брав участь у миротворчій місії в Косові, виходив із Криму, у вересні 2014 року вже воював під Маріуполем. Командир інженерно-саперного взводу мав на особистому рахунку не одну сотню бойових розмінувань. У липні 2019 року підірвався на вибуховому пристрої, помер у Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 11 жовтня.

Солдат Юрій Громович з 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка. Народився 18 липня 1983 року в Харкові, працював на заводах. Загинув 15 жовтня під Авдіївкою на Донеччині від кулі ворожого снайпера.

Військовослужбовцю Ярославі Никоненко зі 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ було лише 36 років. Свого часу вона закінчила дві снайперські школи, а контракт із ЗСУ підписала 2018 року. Загинула 15 жовтня під Мар’їнкою на Донеччині від кулі ворожого снайпера.

Морський піхотинець Степан Криль виховувався в інтернаті як сирота. У 2012 році закінчив профліцей у місті Щастя на Луганщині. Працював на фермерському підприємстві в рідному селі Байдівка. У Збройних силах України чоловік служив з 2015 року, його життя 16 жовтня поблизу села Водяне у Приазов’ї обірвала куля снайпера.

Сержант 28 одеської ОМБР імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич народився 10 серпня 1984 року в Коломиї на Івано-Франківщині. У 2017 році підписав контракт на військову службу, загинув 26 жовтня під Красногорівкою.

Нагадаємо, у серпні цього року на Донбасі загинули восьмеро українських воїнів. Такою була ціна так званого «всеохопного перемир’я», яке оголошували наприкінці липня.