В октябре на Донбассе погибли девять героев. Фото: krivbass.city

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В октябре в результате боевых действий на Донбассе погибли девять украинских воинов.

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Самому младшему герою было 22 года, а самому старшему — 41 год. Шесть военных стали жертвами снайперов врага, два погибли от обстрелов, а один в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом 1 ноября сообщает «Новинарня».

Старший солдат Юрий Тишик из Волыни родился 27 июля 1991 года в селе Мызово Старовыжевского района. В свое время ездил на заработки в Польшу, в 2015 году был мобилизован, впоследствии пошел служить в ВСУ по контракту. Погиб герой 3 октября от пули снайпера, когда дежурил на блокпосту на передовой в Луганской области.

Старший солдат Олег Реминный. Механик-водитель взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады родился 10 декабря 1985 года в городе Шпола Черкасской области. На военную службу пошел в мае 2017 года и сразу попал в зону боевых действий. Погиб воин 4 октября в Марьинском районе в результате вражеского обстрела.

Старший солдат Иван Дейкун родился 23 июля 1978 года в селе Ильинецкое в Винницкой области, но жил в Новоукраинке Кировоградской области. Работал на аграрных предприятиях. Планировал на Покрову поехать домой, к матери, жене и 16-летнему сыну, но 6 октября погиб в результате пулеметного огня врага. Произошло это в районе города Красногоровка Донецкой области.

Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Белинского Юрий Волк. Герой родился 10 сентября 1997 года в селе Себине Новоодесского района Николаевской области. В октябре его призвали в армию, после срочной службы перешел на контракт. Был ранен в 2018 году, но снова вернулся на фронт. Погиб 10 октября, вероятно, от пули снайпера.

Прапорщик Вячеслав Кубрак из 36-й отдельной бригады морской пехоты бывал в горячих точках — принимал участие в миротворческой миссии в Косово, исходил из Крыма, в сентябре 2014 года уже воевал под Мариуполем. Командир инженерно-саперного взвода имел на личном счету не одну сотню боевых розминировань. В июле 2019 года подорвался на взрывном устройстве, умер в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова 11 октября.

Солдат Юрий Громович из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко. Родился 18 июля 1983 года в Харькове, работал на заводах. Погиб 15 октября под Авдеевкой на Донбассе от пули вражеского снайпера.

Военнослужащей Ярославе Никоненко из 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ было лишь 36 лет. В свое время она закончила две снайперские школы, а контракт с ВСУ подписала 2018 года. Погибла 15 октября под Марьинкой Донецкой области от пули вражеского снайпера.

Морской пехотинец Степан Криль воспитывался в интернате как сирота. В 2012 году окончил профлицей в городе Счастье на Луганщине. Работал на фермерском предприятии в родном селе Байдовка. В Вооруженных силах Украины мужчина служил с 2015 года, его жизнь 16 октября вблизи села Водяное в Приазовье оборвала пуля снайпера.

Сержант 28 одесской ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич родился 10 августа 1984 года в Коломые на Ивано-Франковщине. В 2017 году подписал контракт на военную службу, погиб 26 октября под Красногоровкой.

Напомним, в августе этого года на Донбассе погибли восемь украинских воинов. Такой была цена так называемого «всеобъемлющего перемирия», которое объявляли в конце июля.