На Львовщине горела воинская часть. Фото: flickr.com

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Ракурс

Пожар со смертельным исходом произошел 19 ноября во Львовской области.

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Чрезвычайное происшествие случилось около 5.00 в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старичи Яворовского района. К сожалению, пожар унес человеческую жизнь. Об этом сегодня сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в результате возгорания здания погиб офицер, еще один военнослужащий получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Впоследствии пожар на территории военного объекта локализовали.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Их выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции.

Напомним, в Николаевской области возле станции Новокатериновка Веселиновского района 16 ноября горел дизельный поезд, который двигался по маршруту Колосовка-Николаев". Огонь охватил тягач и последний вагон поезда, к счастью в результате ЧП никто не пострадал.