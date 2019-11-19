Пожар в воинской части произошел на Львовщине, погиб офицерhttps://racurs.ua/n129622-pojar-v-voinskoy-chasti-proizoshel-na-lvovschine-pogib-oficer.htmlРакурс
Пожар со смертельным исходом произошел 19 ноября во Львовской области.
Чрезвычайное происшествие случилось около 5.00 в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старичи Яворовского района. К сожалению, пожар унес человеческую жизнь. Об этом сегодня сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что в результате возгорания здания погиб офицер, еще один военнослужащий получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Впоследствии пожар на территории военного объекта локализовали.
Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Их выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции.
Напомним, в Николаевской области возле станции Новокатериновка Веселиновского района 16 ноября горел дизельный поезд, который двигался по маршруту Колосовка-Николаев". Огонь охватил тягач и последний вагон поезда, к счастью в результате ЧП никто не пострадал.