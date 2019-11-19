В Тбилиси продолжаются акции протеста. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n129621-protesty-v-tbilisi-mitinguuschie-snova-ustanavlivaut-palatki-vozle-zdaniya-parlamenta.html

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Акция протеста оппозиции в Тбилиси, несмотря на силовой разгон полицией накануне, продолжается и 19 ноября.

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Минувшую ночь на площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Демонстранты сегодня утром снова начали устанавливать палатки, но при этом не загораживают проезжую часть проспекта Руставели. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается, — заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе.

Тем временем в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии сообщили, что правоохранители во время вчерашнего разгона митинга задержали 37 человек. Медицинская помощь понадобилась четырем протестующим и двум полицейским, их госпитализировали. Суд над задержанными должен состояться 19 ноября.

Напомним, 18 ноября полиция задержала 18 участников акции протеста во время разгона митинга у парламента Грузии. Действия задержанных силовики квалифицировали по ст. 173 (неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа) и ст. 166 (хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях Грузии.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в столице Грузии Тбилиси митингующие начали сооружать баррикады и устанавливать палатки. Причиной массовых протестов стал провал парламентом страны избирательной реформы.