Акции протеста в Тбилиси. Фото: 112 Украина

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Полиция Тбилиси задержала 18 участников акции протеста во время разгона митинга у парламента Грузии.

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Действия задержанных силовики квалифицировали по ст. 173 (неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа) и ст. 166 (хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Об этом 18 ноября сообщает Newsgeorgiaсо ссылкой на Министерство внутренних дел.

По итогам мероприятий, проведенных МВД, вход в законодательный орган был расчищен от искусственно созданных барьеров, все входы в парламент были открыты, и законодательный орган может продолжать свою деятельность, — отметили в министерстве.

Депутат грузинского парламента Элени Хоштария сообщила о задержании 13 активистов гражданского движения «Стыдно». Правонарушителей доставили в главное управление полиции Тбилиси.

В Министерстве здравоохранения Грузии отметили, что в результате разгона митинга пострадали более 10 человек.

На данный момент ситуация на проспекте Руставели напряженная — происходят столкновения между протестующими и правоохранителями, а также задержания активистов.

Напомним, 17 ноября в столице Грузии Тбилиси митингующие начали сооружать баррикады и устанавливать палатки. Причиной массовых протестов стал провал парламентом страны избирательной реформы. Во вчерашнем митинге в центре Тбилиси приняли участие более 20 оппозиционных политических партий.

Сегодня силовики разогнали пикеты оппозиции у здания парламента. Сотни бойцов спецназа полиции со щитами, в спецодежде и с дубинками окружили здание по периметру и в 17.00 начали разгон акции оппозиции. За 20 минут полиция сумела отогнать пикетчиков от всех входов в парламент.