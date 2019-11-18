Трампа пригласили свидетельствовать Конгресс по делу об импичменте самого себя. Фото: flickr.com

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Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, пригласили в Конгресс свидетельствовать в деле об импичменте самого себя.

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Трамп при желании может поведать информацию, которая бы могла оправдать его действия. Об этом заявила спикер Палаты представителей и представительница Демократической партии Нэнси Пелоси в интервью американскому телеканалу CBS, сообщает Associated Press.

Пелос отметила, что Трамп мог бы просто прийти на заседание комитета по вопросам разведки и «рассказать всю правду, которую он хочет». Такую инициативу поддержал глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Если Дональд Трамп не соглашается с тем, что он слышит, или ему не нравится то, что он слышит, он не должен твиттить об этом. Он должен предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой. И так же он должен позволить своему окружению предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой, — отметил Шумер.

Как известно, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа за скандальную разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.

Напомним, 15 ноября в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа свидетельствовала экс-посол сша в Украине Мари Йованович. Бывший посол сообщила, что почувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Также она добавила, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве.