В Виннице на акции протеста произошла стычка с полицией. Фото: «Vежа»

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В Виннице на акции протеста возле облэнерго 18 ноября произошла стычка с полицией.

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Конфликт возник между активистами «Национальных дружин», которые проводили митинг под стенами «Винницаоблэнерго», и полицией. На демонстрации протестующие требовали отставки руководителя облэнерго Андрея Полищука. Об этом сегодня сообщает местное издание «Vежа».

Отмечается, что митингующие обвиняли Полищука в «шантаже всего города», имея в виду недавнее отключение от электроснабжения местного водоканала. Ранее «Винницаоблэнерго» полностью выключал электричество водоканала за долги, в результате чего на несколько часов вода исчезла во всей Виннице.

Конфликт во время митинга возник после того, как несколько десятков спецназовцев из полицейского подразделения ТОР отказались пропускать активистов на территорию облэнерго. Вследствие этого возникла драка.

Напомним, 25 октября в Черкасской областной раде произошла стычка между полицией и митингующими, которые хотели пройти в сессионный зал и поговорить с губернатором Игорем Шевченко. После конфликтной ситуации глава ОГА все же вышел к участникам акции протеста.