Микрогравитация способна уничтожить первых колонизаторов Марса, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129610-mikrogravitaciya-sposobna-unichtojit-pervyh-kolonizatorov-marsa-uchenye.html

Ракурс

Микрогравитация может уничтожить первых астронавтов, которые отправятся на Марс.

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Ученые считают это смертельной опасностью. Об этом сообщает издание Science Alert.

Длительные космические полеты способны навредить организму. Микрогравитация нарушает кровоток в яремной вене.

В ходе исследований эксперты проанализировали здоровье 11 астронавтов, побывавших на МКС. Установлено, что за 50 дней пребывания в космосе у одного участника эксперимента образовался тромбоз или закупорка вен. До конца миссии астронавт был вынужден лечиться антикоагулянтами.

Микрогравитация, как утверждают специалисты, влияет на хронический отток крови и тканевой жидкости к голове. Последствия этого процесса пока не изучены. В дальнейшем астрономы планируют провести дополнительные исследования.

Ранее телескоп «Хаббл» зафиксировал «спокойную» галактику NGC 3749. Она расположена на расстоянии 135 млн световых лет от Земли.