«Хаббл» зафиксировал «спокойную» галактику, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129608-habbl-zafiksiroval-spokoynuu-galaktiku-foto.html

Ракурс

«Спокойная» галактика NGC 3749 зафиксирована на расстоянии 135 млн световых лет от Земли.

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Об этом указано на сайте обсерватории.

Астрономы применяли анализ спектра излучения объекта. Если он больше определенных линий, чем излучения, это показывает, что «строительный материал» в ней исчерпан. Противоположное распределение свидетельствует об активном звездообразовании в скоплении.

NGC 3749, по словам ученых, характеризуется наличием ярких линий излучения. Галактика считается умеренно яркой. Она расположена на расстоянии 135 млн световых лет от нашей планеты в созвездии Центавра.

Телескоп «Хаббл» вывели на орбиту 24 апреля 1990 года. Экипаж корабля многоразового использования «Дискавери» доставил устройство в космос. С тех пор аппарат сделал большое количество снимков.

Ранее древнейшее скопление галактик во Вселенной обнаружили астрономы. Телескопов Subaru, Keck и Gemini передали данные об образованиях, которые существовали около 13 млрд лет назад.