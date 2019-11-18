«Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129608-habbl-zafiksuvav-spokiynu-galaktyku-foto.html

Ракурс

«Спокійна» галактика NGC 3749 зафіксована на відстані 135 млн світлових років від Землі.

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Про це зазначено на сайті обсерваторії.

Астрономи застосовували аналіз спектра випромінювання об'єкта. Якщо він більше певних ліній, ніж випромінювання, це показує, що «будівельний матеріал» в ній вичерпаний. Розподіл свідчить про активне зореутворення в скупченні.

NGC 3749, за словами вчених, характеризується наявністю яскравих ліній випромінювання. Галактика вважається помірно яскравою. Вона розташоване на відстані 135 млн світлових років від нашої планети в сузір’ї Центавра.

Телескоп «Хаббл» вивели на орбіту 24 квітня 1990 року. Екіпаж корабля багаторазового використання «Дискавері» доставив пристрій в космос. З тих пір апарат зробив велику кількість знімків.

Раніше найдавніше скупчення галактик у Всесвіті виявили астрономи. Телескопів Subaru, Keck і Gemini передали дані про утвореннях, які існували близько 13 млрд років тому.