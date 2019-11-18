Верховний суд скасував виправданий вирок сепаратисту ДНР. Фото: loyer.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129607-verhovnyy-sud-skasuvav-vypravduvalnyy-vyrok-poplichnyku-boyovykiv-dnr.html

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Верховний суд України 14 листопада 2019 року за касаційною скаргою прокурора визнав незаконним виправдання особи, якій інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Слідство встановили, що зловмисники сприяв діяльності так званої ДНР, а конкретно — передавав проросійським бойовикам дані українських силовиків та військовослужбовців, які брали участь в АТО. Терористи завдяки цим даним намагалися перешкоджати військовим та правоохоронцям виконувати їхні службові обов’язки у межах проведення операції. Про це повідомила прес-служба ГП.

СБУ затримала поплічника бойовиків під час спроби перетину лінії розмежування на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка». У громадянина вилучили записи з відомостями про осіб, які брали участь в антитерористичній операції.

Лише завдяки принциповій позиції Генеральної прокуратури України Верховний суд постановою від 14 листопада 2019 року задовольнив касаційну скаргу прокурора на вирок Красноармійського міськрайонного суду Донецької області та ухвалу Донецького апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді першої інстанції, — зазначили в ГП.

Нагадаємо, у листопаді суд у Луганській області засудив до восьми років позбавлення волі бойовика терористичної організації ЛНР, причетного до обстрілів позицій українських військових підрозділів на Донбасі.