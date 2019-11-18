В США викладачі намагалися варити метамфетамін в лабораторії вишу, фото: Офіс шерифа

https://racurs.ua/ua/n129606-v-ssha-vykladachi-namagalysya-varyty-metamfetamin-v-laboratoriyi-vyshu.html

Ракурс

Метамфетамін в лабораторії вишу в США намагалися варити двоє викладачів.

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Інцидент стався в Арканзасі на території Державного університету Хендерсона. Про це повідомили в Офісі шерифа.

У навчальному закладі дії зловмисників розкрили випадково. Студенти стали скаржитися на дивний запах біля університетської лабораторії. В результаті її закрили для перевірки.

З’ясувалося, що в приміщенні зафіксований підвищений показник хлориду бензилу. Цей хімікат використовують при виробництві багатьох препаратів, в тому числі і наркотиків.

У злочині запідозрили 40-річного Бредлі Роуленд і 45-річного Террі Бейтмена. Їх заарештували співробітники правоохоронних органів. Викладачів звинуватили у виготовленні метамфетаміну та використанні приладдя для вживання наркотиків.

Раніше біля берегів Колумбії виловили наркоторговців, які дрейфували в Тихому океані на тонні кокаїну. Величезна кількість наркотичних речовин врятувало чоловіків.