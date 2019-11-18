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В США два преподавателя пытались варить метамфетамин в лаборатории вуза, фото: Офис шерифа
В США два преподавателя пытались варить метамфетамин в лаборатории вузаhttps://racurs.ua/n129606-v-ssha-dva-prepodavatelya-pytalis-varit-metamfetamin-v-laboratorii-vuza.htmlРакурс
Метамфетамин в лаборатории вуза в США пытались варить двое преподавателей.
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Инцидент произошел в Арканзасе на территории Государственного университета Хендерсона. Об этом сообщили в Офисе шерифа.
В учебном заведении действия злоумышленников раскрыли случайно. Студенты стали жаловаться на странный запах возле университетской лаборатории. В итоге ее закрыли для проверки.
Выяснилось, что в помещении зафиксирован повышенный показатель хлорида бензила. Этот химикат используют при производстве многих препаратов, в том числе и наркотиков.
В злодеянии заподозрили 40-летнего Брэдли Роулэнда и 45-летнего Терри Бэйтмэна. Их арестовали сотрудники правоохранительных органов. Преподавателей обвинили в изготовлении метамфетамина и использовании принадлежностей для употребления наркотиков.
Ранее у берегов Колумбии выловили наркоторговцев, которые дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина. Огромное количество наркотических веществ спасло мужчин.
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