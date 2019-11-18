В США два преподавателя пытались варить метамфетамин в лаборатории вуза, фото: Офис шерифа

https://racurs.ua/n129606-v-ssha-dva-prepodavatelya-pytalis-varit-metamfetamin-v-laboratorii-vuza.html

Ракурс

Метамфетамин в лаборатории вуза в США пытались варить двое преподавателей.

Loading...

Инцидент произошел в Арканзасе на территории Государственного университета Хендерсона. Об этом сообщили в Офисе шерифа.

В учебном заведении действия злоумышленников раскрыли случайно. Студенты стали жаловаться на странный запах возле университетской лаборатории. В итоге ее закрыли для проверки.

Выяснилось, что в помещении зафиксирован повышенный показатель хлорида бензила. Этот химикат используют при производстве многих препаратов, в том числе и наркотиков.

В злодеянии заподозрили 40-летнего Брэдли Роулэнда и 45-летнего Терри Бэйтмэна. Их арестовали сотрудники правоохранительных органов. Преподавателей обвинили в изготовлении метамфетамина и использовании принадлежностей для употребления наркотиков.

Ранее у берегов Колумбии выловили наркоторговцев, которые дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина. Огромное количество наркотических веществ спасло мужчин.