Сбой в Google Chrome: эксперимент компании вызвал проблемы в работе браузера. Фото: Itc.ua

https://racurs.ua/n129604-sboy-v-google-chrome-eksperiment-kompanii-vyzval-problemy-v-rabote-brauzera.html

Ракурс

Сбой в Google Chrome произошел, по мнению СМИ, из-за эксперимента, проводимого разработчиком на прошлой неделе. Браузер просто перестал работать, показывая лишь белый экран.

Loading...

13 ноября 2019 года на форум поддержки компании Google, баг-трекер Chrome и Reddit стали приходить сообщения от системных администраторов. Они заявляли о возникших проблемах в работе браузера. Сисадмины утверждали, что все вкладки внезапно стали пустыми. Корпоративные пользователи не могли сменить браузер и, по сути, не могли выполнять свои обязанности, передает ZDNet.

Отмечается, что руководители компаний жаловались, что из-за неполадок в работе браузера пострадало множество сотрудников. Было потрачено немало времени на то, чтобы устранить проблему. Некоторые решили, что пустые вкладки — это признак атаки вредоносных программ и запустили аудит безопасности в своих сетях.

Как оказалось, причиной массового сбоя в работе Google Chrome стал эксперимент инженеров компании. Они занимались тестированием экспериментальной функции под названием WebContents Occlusion. Именно она и приостанавливала работу вкладок. Особенно это наблюдалось в тот момент, когда пользователь перемещал окно других приложений поверх Chrome.

По заявлению разработчиков, WebContents Occlusion предназначается для улучшения работы браузера и оптимизации использования ресурсов. Ранее ее уже тестировали в Chrome Canary и Chrome Beta.

В настоящее время эксперимент приостановлен. Всем пользователям браузера при помощи системы Finch был передан новый файл конфигурации. Он позволяет менять настройки в активных установках Chrome.

Напомним, что в сентябре в работе поисковой системы компании Google также произошел масштабный сбой. У пользователей не работал поисковик и появлялись ошибки сервера во время поисковых запросов.