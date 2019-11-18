Стали известны депутаты-прогульщики ноября. Фото: Главком

https://racurs.ua/n129605-dvijenie-chestno-nazvalo-nardepov-progulschikov-noyabrya-infografika.html

Ракурс

Верховная Рада Украины в ноябре 2019 года работала в сессионном зале пять дней и провела семь заседаний, на которых произошло 134 голосований.

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В этом месяце 47 депутатов не принимали участия в более чем 30% голосований. Еще 11 нардепов не голосовали и отсутствовали в более 90% голосований, а 48 народных депутатов — в более 50% голосований. Отсутствовали у более чем 30% голосований 28 парламентариев. Об этом сообщает движение «Честно».

Народные депутаты Сергей Власенко и Виталий Данилов из «Батькивщины» и Любовь Шпак из фракции «Слуга народа» вообще не принимали участия в голосованиях. А Яна Зинкевич из «Европейской солидарности» отсутствовала на 124 голосованиях, а 10 раз она оставляла карточку в слоте, но не нажимала на кнопку.

Впрочем, проверить данные об уважительных причинах отсутствия на сайте ВРУ пока невозможно, — отмечает движение «Честно».

Как известно, с 1 ноября вступили в силу изменения в законодательство, по которым народные депутаты не получают средства на выполнение депутатских полномочий за календарный месяц, если без уважительных причин не принимают участия в более 30% голосований или в более 50% заседаний своего комитета в течение месяца.

Кроме того, с 1 ноября народные депутаты не регистрируются письменно.

Напомним, в ноябре в Верховной Раде двух депутатов поймали на неперсональном голосовании. Ими оказались Николай Скорик и Александр Пономарев. Оба являются членами фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».