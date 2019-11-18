Стали відомі депутати-прогульники листопада. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n129605-ruh-chesno-nazvav-nardepiv-progulnykiv-lystopada-infografika.html

Ракурс

Верховна Рада України у листопаді 2019 року працювала у сесійному залі п’ять днів й провела сім засідань, на яких відбулося 134 голосувань.

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Цього місяця 47 депутатів не брали участі у понад 30% голосувань. Ще 11 нардепів не голосували і були відсутні в понад 90% голосувань, а 48 народних депутатів — в понад 50% голосувань. Були відсутніми у більш ніж 30% голосувань 28 парламентарів. Про це повідомляє рух «Чесно».

Народні депутати Сергій Власенко та Віталій Данілов з «Батьківщини» та Любов Шпак з фракції «Слуга народу» узагалі не брали участь в голосуваннях. А Яна Зінкевич з «Європейської солідарності» була відсутня під час 124 голосувань, а 10 разів вона залишала картку в слоті, але не натискала на кнопку.

Утім, перевірити дані про поважні причини відсутності на сайті ВРУ поки що неможливо, — зазначає рух «Чесно».

Як відомо, з 1 листопада набрали чинності зміни до законодавства, за яким народні депутати не отримують кошти на виконання депутатських повноважень за календарний місяць, якщо без поважних причин не беруть участі у понад 30% голосувань або у більш як 50% засідань свого комітету упродовж місяця.

Крім того, з 1 листопада народні депутати більше не реєструються письмово.

Нагадаємо, у листопаді в Верховній Раді двох депутатів спіймали на неперсональному голосуванні. Ними виявилися Микола Скорик та Олександр Пономарьов. Обоє є членами фракції «Опозиційна платформа — За життя».