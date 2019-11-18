Збій в Google Chrome: експеримент компанії викликав проблеми в роботі браузера. Фото: Itc.ua

https://racurs.ua/ua/n129604-zbiy-v-google-chrome-eksperyment-kompaniyi-vyklykav-problemy-v-roboti-brauzera.html

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Збій в Google Chrome стався, на думку ЗМІ, через експеримент, що проводив розробник минулого тижня. Браузер просто перестав працювати, показуючи лише білий екран.

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13 листопада 2019 року на форум підтримки компанії Google, баг-трекер Chrome і Reddit стали надходити повідомлення від системних адміністраторів. Вони заявляли про проблеми, що виникли в роботі браузера. Сисадміни стверджували, що всі вкладки раптово стали порожніми. Корпоративні користувачі не могли змінити браузер і, по суті, не могли виконувати свої обов’язки, передає ZDNet.

Відзначається, що керівники компаній скаржилися, що через неполадки в роботі браузера постраждало безліч співробітників. Було витрачено чимало часу на те, щоб усунути проблему. Деякі вирішили, що порожні вкладки — це ознака атаки шкідливих програм і запустили аудит безпеки в своїх мережах.

Як виявилося, причиною масового збою в роботі Google Chrome став експеримент інженерів компанії. Вони займалися тестуванням експериментальної функції під назвою WebContents Occlusion. Саме вона і припиняла роботу вкладок. Особливо це спостерігалося в той момент, коли користувач переміщував вікно інших додатків над Chrome.

За заявою розробників, WebContents Occlusion призначається для поліпшення роботи браузера та оптимізації використання ресурсів. Раніше її вже тестували в Chrome Canary і Chrome Beta.

Наразі експеримент припинено. Всім користувачам браузера за допомогою системи Finch був переданий новий файл конфігурації. Він дозволяє змінювати налаштування в активних установках Chrome.

Нагадаємо, що у вересні в роботі пошукової системи компанії Google також стався масштабний збій. У користувачів не працював пошуковик і з’являлися помилки сервера під час пошукових запитів.