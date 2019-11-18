Верховный суд отменил оправданный приговор сепаратисту ДНР. Фото: loyer.com.ua

https://racurs.ua/n129607-verhovnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-podelniku-boevikov-dnr.html

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Верховный суд Украины 14 ноября 2019 года по кассационной жалобе прокурора признал незаконным оправдания лица, которому инкриминировали совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Следствие установили, что злоумышленники способствовал деятельности так называемой ДНР, а конкретно — передавал пророссийским боевикам данные украинских силовиков и военнослужащих, участвовавших в АТО. Террористы благодаря этим данным пытались препятствовать военным и правоохранителям выполнять ими служебные обязанности в рамках проведения операции. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

СБУ задержала пособника боевиков при попытке пересечения линии разграничения на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка». У гражданина изъяли записи со сведениями о лицах, участвовавших в антитеррористической операции.

Только благодаря принципиальной позиции Генеральной прокуратуры Украины Верховный суд постановлением от 14 ноября 2019 года удовлетворил кассационную жалобу прокурора на приговор Красноармейского горрайонного суда Донецкой области и постановление Донецкого апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции, — отметили в ГП.

Напомним, в ноябре суд в Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика террористической организации ЛНВ, причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений на Донбассе.