Мікрогравітація здатна знищити перших колонізаторів Марса, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129610-mikrogravitaciya-zdatna-znyschyty-pershyh-kolonizatoriv-marsa-vcheni.html

Ракурс

Мікрогравітація може знищити перших астронавтів, які відправляться на Марс.

Loading...

Вчені вважають це смертельною небезпекою. Про це повідомляє видання Science Alert.

Тривалі космічні польоти здатні нашкодити організму. Мікрогравітація порушує кровообіг в яремній вені.

В ході досліджень експерти проаналізували здоров’я 11 астронавтів, що побували на МКС. Встановлено, що за 50 днів перебування в космосі у одного учасника експерименту утворився тромбоз або закупорка вен. До кінця місії астронавт був змушений лікуватися антикоагулянтами.

Мікрогравітація, як стверджують фахівці, впливає на хронічний відтік крові і тканинної рідини до голови. Наслідки цього процесу поки не вивчені. Надалі астрономи планують провести додаткові дослідження.

Раніше телескоп «Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику NGC 3749. Вона розташована на відстані 135 млн світлових років від Землі.