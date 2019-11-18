Суд обрав запобіжний захід Олександру Гриценку. Фото:

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Олександру Гриценку, голові правління АТ «Укрексімбанк», Печерський райсуд Києва 18 листопада обрав запобіжний захід.

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Суд зобов’язав банкіра за п’ять днів внести заставу у розмірі 2 млн 999 тис. грн, запобіжний захід не передбачає тримання під вартою. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, зо сторона обвинувачення просила суд арештувати Гриценка на 50 діб й призначити 100 млн грн застави. Служителі Феміди зобов’язали підозрюваного не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і документи для виїзду за кордон. Крім того, фінансист зобов’язаний носити електронний браслет й повідомляти прокурору про зміну місця проживання та місця роботи.

Нагадаємо, 16 листопада співробітники Служби безпеки України затримали голову правління Експортно-імпортного банку України Олександра Гриценка.

Затримання голови правління АТ «Укрексімбанк» відбувалося за дорученням Генеральної прокуратури України, яка розслідує кримінальне провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).