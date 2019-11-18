Суд избрал меру пресечения Александру Гриценко. Фото:

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Александру Гриценко, председателю правления АО «Укрэксимбанк», Печерский райсуд Киева 18 ноября избрал меру пресечения.

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Суд обязал банкира за пять дней внести залог в размере 2 млн 999 тыс. грн, мера пресечения не предусматривает содержания под стражей. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что сторона обвинения просила суд арестовать Гриценко на 50 суток и назначить 100 млн грн залога. Служители Фемиды обязали подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу. Кроме того, финансист обязан носить электронный браслет и сообщать прокурору об изменении места жительства и места работы.

Напомним, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя правления Экспортно-импортного банка Украины Александра Гриценко.

Задержание председателя правления АО «Укрэксимбанк» происходило по поручению Генеральной прокуратуры Украины, которая расследует уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).