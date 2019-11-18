У Вінниці на акції протесту сталася сутичка з поліцією. Фото: «Vежа»

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У Вінниці на акції протесту біля обленерго 18 листопада сталася сутичка з поліцією.

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Конфлікт виник між активістами «Національних дружин, які проводили мітинг під стінами «Вінницяобленерго», і поліцією. На демонстрації протестувальники вимагали відставки керівника обленерго Андрія Поліщука. Про це сьогодні повідомляє місцеве видання «Vежа».

Зазначається, що мітингувальники звинувачували Поліщука у «шантажуванні всього міста», маючи на увазі нещодавнє відключення від електропостачання місцевого водоканалу. Раніше «Вінницяобленерго» повністю вимикав електрику водоканалу за борги, внаслідок чого на кілька годин вода зникла в усій Вінниці.

Конфлікт під час мітингу виник після того, як кілька десятків спецназівців з поліцейського підрозділу ТОР відмовилися пропускати активістів на територію обленерго. Внаслідок цього виникла бійка.

Нагадаємо, 25 жовтня у Черкаській обласній раді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками, які хотіли пройти у сесійну залу й поговорити з губернатором Ігорем Шевченком. Після конфліктної ситуації очільник ОДА все ж вийшов до учасників акції протесту.