Трампа запросили свідчити Конгрес у справі про імпічмент самого себе. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n129612-trampa-zaprosyly-svidchyty-u-spravi-pro-impichment.html

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Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, запросили у Конгрес свідчити у справі про імпічмент самого себе.

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Трамп при бажанні може повідати інформацію, яка б могла виправдати його дії. Про це заявила спікер Палати представників й представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі в інтерв’ю американському телеканалу CBS, повідомляє Associated Press.

Пелос відзначила, що Трамп міг би просто прийти на засідання комітету з питань розвідки та «розповісти всю правду, яку він хоче». Таку ініціативу також підтримав глава демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Якщо Дональд Трамп не погоджується з тим, що він чує, або йому не подобається те, що він чує, він не повинен твітити про це. Він повинен постати перед комітетом і свідчити під присягою. І так само він повинен дозволити своєму оточенню постати перед комітетом і свідчити під присягою, — зазначив Шумер.

Як відомо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через скандальну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.

Нагадаємо, 15 листопада в Конгресі у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа свідчила екс-посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Колишній посол повідомила, що відчула загрозу після публікації стенограми липневої телефонної розмови Трампа з Зеленським. Також вона додала, що відчувала загрозу ще під час роботи в Києві.