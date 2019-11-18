Акції протесту в Тбілісі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n129613-akciyi-protestu-v-tbilisi-policiya-zatrymala-18-aktyvistiv-sutychky-tryvaut-video.html

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Поліція Тбілісі затримала 18 учасників акції протесту під час розгону мітингу біля парламенту Грузії.

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Дії затриманих силовики кваліфікували за ст. 173 (непокора законним вимогам співробітника правоохоронного органу) і ст. 166 (хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії. Про це 18 листопада повідомляє Newsgeorgia із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За підсумками заходів, проведених МВС, вхід в законодавчий орган був розчищений від штучно створених бар'єрів, всі входи до парламенту були відкриті, і законодавчий орган може продовжувати свою діяльність, — зазначили в міністерстві.

Депутат грузинського парламенту Елені Хоштарія повідомила про затримання 13 активістів громадянського руху «Соромно». Правопорушників доставили в головне управління поліції Тбілісі.

У Міністерстві охорони здоров’я Грузії зазначили, що внаслідок розгону мітингу постраждали понад 10 осіб.

На даний момент ситуація на проспекті Руставелі напружена — відбуваються сутички між протестувальниками та правоохоронцями, а також затримання активістів.

Нагадаємо, 17 листопада в столиці Грузії Тбілісі мітингувальники розпочали споруджувати барикади та встановлювати намети. Причиною масових протестів став провал парламентом країни виборчої реформи. У вчорашньому мітингу в центрі Тбілісі взяли участь понад 20 опозиційних політичних партій.

Сьогодні силовики розігнали пікети опозиції біля будівлі парламенту. Сотні бійців спецназу поліції з щитами, в спецодязі і з кийками оточили будівлю по периметру і о 17.00 почали розгін акції опозиції. За 20 хвилин поліція зуміла відігнати пікетувальників від усіх входів у парламент.