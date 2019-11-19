Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Фото: znaj.ua

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Предложение «Газпрома», которое российская корпорация направила в адрес «Нафтогаза» о продлении срока действия существующего контракта на транзит газа или заключении нового сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже, является неприемлемым.

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В правительстве надеются, что Россия и Украина все же смогут договориться к конструктивному диалогу относительно подписания нового контракта. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Это предложение, которое было определено, оно неприемлемо для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год о пользовании украинской газотранспортной системой, — отметил Оржель.

Напомним, 18 ноября российская корпорация «Газпром» направила украинской компании «Нафтогаз» официальное предложение заключить контракт на год. В Москве ожидали оглашения позиции Украины относительно ее готовности напрямую покупать российский газ с 2020 года.

Россияне выдвинули ряд условий, выполнение которых необходимо для заключения нового контракта «Нафтогаза» с «Газпромом». В Москве настаивают на отказе обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Также российские газовики требуют отменить решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против роскомпании.

Украина на переговорах по транзиту газа пытается подписать долгосрочный контракт с РФ на 10 лет.