«Газпром» предлагает заключить с Украиной договор о транзите газа на год, фото: Shutterstock

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Ракурс

Транзит газа через территорию Украины обсуждает правительство с российской корпорацией «Газпром».

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Газовый монополист направил украинской компании «Нафтогаз» официальное предложение заключить контракт на год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие предложения отправлены и украинскому правительству. «Газпром» ожидает объявление позиции Украины относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Российская сторона отмечает, что отказ Украины от всех претензий в международных арбитражах — необходимое условие продолжения действующего контракта на транзит или заключение нового соглашения.

Украина на переговорах по транзиту газа пытается подписать долгосрочный контракт с РФ на 10 лет. В нем должны быть указаны фиксированные показатели объемов ресурса, который пройдет через газотранспортную систему страны, а также ответственность сторон за нарушение.

Ранее Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды, заявил, что Украина готова прекратить транзит российского газа. Он заявил, что в 2019 году в подземных хранилищах Украины находится рекордное количество газа.