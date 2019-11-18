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«Газпром» пропонує укласти з Україною угоду про транзит газу на рік, фото: Shutterstock

«Газпром» пропонує укласти з Україною угоду про транзит газу на рік

18 лис 2019, 14:56
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Транзит газу через територію України обговорює уряд з російською корпорацією «Газпром».

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Газовий монополіст направив українській компанії «Нафтогаз» офіційну пропозицію укласти контракт на рік. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Відповідні пропозиції відправлені і українському уряду. «Газпром» очікує оголошення позиції України щодо її готовності напряму купляти російський газ з 2020 року. Російська сторона зазначає, що відмова України від усіх претензій в міжнародних арбітражах — необхідна умова продовження діючого контракту на транзит або укладення нової угоди.

Україна на переговорах з транзиту газу намагається підписати довгостроковий контракт з РФ на 10 років. У ньому повинні бути вказані фіксовані показники обсягів ресурсу, який пройде через газотранспортну систему країни, а також відповідальність сторін за порушення.

Раніше Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища, заявив, що Україна готова припинити транзит російського газу. Він заявив, що в 2019 році в підземних сховищах України знаходиться рекордна кількість газу.


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