Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n129620-orjel-nazvav-nepryynyatnou-dlya-ukrayiny-propozyciu-gazpromu-schodo-tranzytu-gazu-video.html

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Пропозиція «Газпрому», яку російська корпорація направила на адресу «Нафтогазу» про продовження терміну дії існуючого контракту на транзит газу або укладання нового терміном на один рік з відмовою обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі, є неприйнятною.

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В уряді надіються, що Росія та Україна все ж зможуть домовитися до конструктивного діалогу щодо підписання нового контракту. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Ця пропозиція, яка була визначена, вона є неприйнятною для України, з урахуванням того, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір усього на один рік про користування українською газотранспортною системою, — зазначив Оржель.

Нагадаємо, 18 листопада російська корпорація «Газпром» направила українській компанії «Нафтогаз» офіційну пропозицію укласти контракт на рік. У Москві очікували оголошення позиції України щодо її готовності напряму купляти російський газ з 2020 року.

Росіяни висунули низку умов, виконання яких необхідне для укладення нового контракту «Нафтогазу» з «Газпромом». У Москві наполягають на відмові обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі. Також російські газовики вимагають скасувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу на Газпром за «порушення економічної конкуренції» і відгук клопотання Нафтогазу про ініціювання розслідування Єврокомісії проти роскомпанії.

Україна ж на переговорах з транзиту газу намагається підписати довгостроковий контракт з РФ на 10 років.