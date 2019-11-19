Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n129619-vashington-priznal-zakonnymi-izrailskie-poseleniya-zapadnogo-berega.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки больше не считают израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными.

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В Белом доме тщательно изучили все правовые аспекты и заявили, что согласны cпозицией президента Рейгана по этому вопросу, который не считал израильские поселения незаконными. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает ВВС.

Создание еврейских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит нормам международного права, — отметил госсекретарь.

По словам Помпео, Госдепартамент США работает над этим решением почти год вместе с миротворческой командой Белого дома. При этом он подчеркнул, что не изменилась позиция администрации, согласно которой продолжение строительства поселений не способствует израильско-палестинскому миру.

Решение Белого дома уже прокомментировал глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который заявил, что «Соединенные Штаты приняли важное решение, которое исправляет историческую несправедливость».

Напомним, в июне в Израиле в честь президента США Дональда Трампа назвали поселение на Голанских высотах. Новый населенный пункт назвали Рамат Трамп, что означает «Высоты Трампа». Решение о наименовании поселения в честь Трампа правительство Израиля приняло из-за того, что американский президент одним из первых признал суверенитет Израиля над высотами.