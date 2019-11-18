Россия вернула Украине захваченные корабли. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n129618-glavnye-novosti-za-18-noyabrya-rossiya-vernula-ukraine-korabli-lyashko-vruchili-podozrenie.html

Ракурс

Сегодня катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Украины, которые 25 ноября 2018 года были обстреляны, а потом захваченные во время выхода из Керченского пролива военными Российской Федерации, передали Украине. В Москве заявили, что корабли передали на «ответственное хранение», поскольку они являются «вещественными доказательствами» в уголовном производстве относительно якобы незаконного пересечения российской границы.

Loading...

Прокуратура Борисполя вручила бывшему нардепу и лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко подозрение. Правоохранители расследуют драку Ляшко с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь», которая произошла 6 ноября.

ГБР направило в Генпрокуратуру сообщение о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В ведомстве заявили, что подозрение касается расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Министр экономики Тимофей Милованов перечислил критерии предприятий, которые нельзя приватизировать. По его словам, следует запретить продавать порты, вокзалы и критическую инфраструктуру. Чиновник отметил, что объемы ресурсов и активов, которые важные и стратегические, останутся в собственности государства.

Российская корпорация «Газпром» направила украинской компании «Нафтогаз» официальное предложение заключить контракт на год. В Москве ожидают оглашения позиции Украины относительно ее готовности напрямую покупать российский газ с 2020 года. Украина на переговорах по транзиту газа пытается подписать долгосрочный контракт с РФ на 10 лет.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения председателю правления АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко. Суд обязал банкира за пять дней внести залог в размере 2 млн 999 тыс. грн.