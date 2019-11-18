Ляшко вручили подозрение. Фото: Today.ua

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Ракурс

Олег Ляшко, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии, получил извещение о подозрении. После этого он пообещал прибывать на судебные заседания в обязательном порядке, а также озвучил требование о регистрации уголовного производства в связи с возможной государственной изменой народного депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса.

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Выписку из Единого реестра досудебных расследований ему вручили сегодня в Бориспольской прокуратуре. Трансляцию с места событий вел в Facebook Андрей Лозовой, соратник Ляшко.

Речь идет о расследовании по факту драки Ляшко с Герусом в аэропорту «Борисполь», произошедшей 6 ноября. Тогда Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов из-за инициативы возобновления поставок российской электроэнергии в Украину. При этом Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова.

По факту этих событий было открыто уголовное производство об угрозах и насилии в отношении государственного деятеля. По словам адвоката Геруса, Ляшко «светит» до 7 лет заключения.

Герус также утверждал, что за правку, которая позволяет импорт электроэнергии из России, в 2017 году голосовала и парламентская фракция Радикальной партии Ляшко.