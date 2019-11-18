Правительство Украины перечислило критерии объектов, которые не попадут под приватизацию, фото: Прямый

https://racurs.ua/n129572-pravitelstvo-ukrainy-perechislilo-kriterii-obektov-kotorye-ne-popadut-pod-privatizaciu-video.html

Ракурс

Приватизация в Украине не затронет ряд объектов.

Loading...

Министр экономики Тимофей Милованов перечислил критерии объектов, которые нельзя реализовать. Об этом он заявил в интервью «Прямому».

Чиновник считает, что следует разделить приватизацию на три части. По его словам, не все объекты станут приватизировать. Некоторые факторы не позволят это сделать.

Эти критерии — стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность, — отметил министр.

Определенные предприятия, по словам чиновника, всегда будут оставаться в собственности государства. Речь идет не только о предприятиях юридических лиц, но и их активы.

Аэропорты Милованов предложил сделать частными, а порты, вокзалы, критическую инфраструктуру запретить продавать. Объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны, останутся в собственности государства. Не станут частными и предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ProZorro.

Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации, — добавил он.

Ранее Оксана Маркарова, министр финансов Украины, рассказала о факторах роста экономики. Она назвала земельную реформу, инвестиции, приватизацию, развитие инфраструктур главными составляющими роста ВВП.