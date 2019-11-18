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Уряд України перерахувало критерії об'єктів, які не потраплять під приватизацію, фото: Прямий

Які об'єкти не потраплять під приватизацію, повідомили в уряді (ВІДЕО)

18 лис 2019, 11:27
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Приватизація в Україні не торкнеться певних об'єктів.

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Міністр економіки Тимофій Милованов перерахував критерії підприємств, які не можна реалізувати. Про це він заявив в інтерв’ю «Прямому».

Чиновник вважає, що слід розділити приватизацію на три частини. За його словами, не всі об'єкти приватизовуватимуть. Деякі фактори не дозволять це зробити.

Ці критерії — стратегічність підприємства, сервісні підприємства і прибутковість, — зазначив міністр.

Певні підприємства, за словами чиновника, завжди залишатимуться у власності держави. Мова йде не тільки про підприємства юридичних осіб, але і їх активи.

Аеропорти Милованов запропонував зробити приватними, а порти, вокзали, критичну інфраструктуру заборонити продавати. Обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні, залишаться у власності держави. Не стануть приватними і підприємства, які виконують важливі сервісні функції, такі наприклад, як ProZorro.

Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію, — додав він.

Раніше Оксана Маркарова, міністр фінансів України, розповіла про фактори росту економіки. Вона назвала земельну реформу, інвестиції, приватизацію, розвиток інфраструктур головними складовими зростання ВВП.


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