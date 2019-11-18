Очікується, що захоплені кораблі сьогодні передадуть Україні, фото: «Рубрика»

https://racurs.ua/ua/n129571-povernennya-korabliv-rosiyskyy-slidchyy-poyihav-do-kerchi-oformlyaty-vidpravku-zahoplenyh.html

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Російський слідчий у справі захоплених восени минулого року в полон українських моряків прибув до тимчасово окупованої Керчі, щоб оформити передачу Україні захоплених кораблів.

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Про це заявив адвокат українських моряків Микола Полозов, повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, кілька тижнів тому він говорив зі слідчим щодо питання повернення кораблів і тоді той повідомив, що планує поїхати до Керчі, щоб взяти участь у діях з оформлення передачі захоплених суден.

Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться, — наголосив Полозов.

Українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» були захоплені росіянами під час інциденту в акваторії Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

25 травня цього року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити захоплених тоді 24 моряків та повернути Україні кораблі.

Нагадаємо, сьогодні о 4.00 українські буксири прибули у визначений район, де має відбутися передача кораблів.