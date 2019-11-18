Ожидается, что захваченные корабли сегодня передадут Украине, фото: «Рубрика»

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Российский следователь по делу захваченных осенью прошлого года в плен украинских моряков прибыл во временно оккупированную Керчь, чтобы оформить передачу Украине захваченных кораблей.

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Об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов, сообщает «Радіо Свобода».

По его словам, несколько недель назад он говорил со следователем по вопросу возвращения кораблей и тогда тот сообщил, что планирует поехать в Керчь, чтобы принять участие в действиях по оформлению передачи захваченных судов.

Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится, — подчеркнул Полозов.

Украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были захвачены россиянами во время инцидента в акватории Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

25 мая этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить захваченных тогда 24 моряков и вернуть Украине корабли.

Напомним, сегодня в 4.00 украинские буксиры прибыли в район, где должна состояться передача кораблей.