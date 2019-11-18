Маркарова назвала условия для роста экономики, фото: Новое Время

https://racurs.ua/n129568-markarova-nazvala-usloviya-dlya-rosta-ekonomiki.html

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Оксана Маркарова, министр финансов Украины, рассказала о факторах роста экономики.

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Она объяснила, как добиться роста ВВП страны на 5−7% в год. Об этом чиновник сообщила в интервью журналу «Новое Время».

По словам Маркаровой, достичь этих показателей это сложная задача. Ее можно выполнить, если следовать определенному плану. Министр считает, что государство еще не использовало даже стандартные рецепты для этого.

Условия развития экономики в разных странах отличаются, но в Украине следует реализовать четыре фактора для положительных изменений. По словам Маркаровой, они и станут причиной роста.

Земля, инвестиции, приватизация, развитие инфраструктуры благодаря концессиям, закон о которых уже принят, — перечислила соответствующие пункты министр.

Проведение земельной реформы также, по ее мнению, станет одним из ключевых факторов. Это может спровоцировать дополнительный рост ВВП на 2% и более в год.

Ранее Маркарова рассказала о резервах государственного бюджета на 2020 год. Она заявила, что правительство намерено эффективно использовать резервы бюджета-2020.