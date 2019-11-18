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Маркарова назвала умови для зростання економіки, фото: Новое Время
Маркарова назвала умови для зростання економікиhttps://racurs.ua/ua/n129568-markarova-nazvala-umovy-dlya-zrostannya-ekonomiky.htmlРакурс
Оксана Маркарова, міністр фінансів України, розповіла про фактори росту економіки.
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Вона пояснила, як досягти зростання ВВП країни на 5−7% в рік. Про це чиновник повідомила в інтерв’ю журналу «Новое Время».
Умови розвитку економіки в різних країнах відрізняються, але в Україні слід реалізувати чотири чинника для позитивних змін. За словами Маркарової, вони і стануть причиною зростання.
Земля, інвестиції, приватизація, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, закон про які вже прийнятий, — перерахувала відповідні пункти міністр.
Проведення земельної реформи також, на її думку, стане одним з ключових чинників. Це може спровокувати додаткове зростання ВВП на 2% і більше на рік.
Раніше Маркарова розповіла про резервах державного бюджету на 2020 рік. Вона заявила, що уряд має намір ефективно використовувати резерви бюджету-2020.
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