Під час протестів у Грузії, фото: LIGA.net

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Вчора в столиці Грузії Тбілісі мітингувальники розпочали споруджувати барикади та встановлювати намети.

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Причиною масових протестів став провал парламентом країни виборчої реформи, повідомляє видання «Новости-Грузия».

У вчорашньому мітингу в центрі Тбілісі взяли участь понад 20 опозиційних політичних партій. Мітингарі заявив про початок «повного пікетування парламенту» й заблокували усі три входи до його будівлі.

Під парламентом активісти встановили цілодобове чергування й планують не пропускати туди членів правлячої партії «Грузинська мрія», поки вони не виконають їхні вимоги.

Лідери опозиції заявляють, що використовуватимуть «усі радикальні інструменти, передбачені конституцією і законодавством», щоб домогтися виконання своїх вимог. Зокрема, опозиціонери закликають сформувати тимчасовий уряд, призначити дострокові вибори до парламенту за пропорційною системою та реорганізувати Центрвиборчком Грузії.

Барикади споруджували зі сміття, а також з дров та мішків із піском, котрі привезли на вантажівці лідери опозиційної партії «Європейська Грузія».

Цю вантажівку місцеві правоохоронці не пропустили до місця акції, пославшись на заходи безпеки. Тож активістам довелося проносити мішки з піском вручну.

За інформацією видання «Грузия Online», ніч біля парламенту, де залишалися частина активістів та політики, пройшла спокійно, були лише кілька незначних інцидентів, які швидко припинили правоохоронці. З усіх боків парламенту встановлені намети.

У зв’язку з цими подіями посольство США та представництво ЄС в Грузії опублікували спільну заяву, в якій закликали владу та опозицію до діалогу й пошуку шляхів виходу з кризи.

Протести в Грузії розпочалися після того, як парламент 14 листопада провалив голосування за перехід зі змішаної виборчої системи на пропорційну.

Нагадаємо, Грузія 1 липня раптово відкликала свого посла в Україні Гелу Думбадзе.