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Міжнародні відносини: Грузія раптово відкликала посла в Києві, фото — apsny.ge

Грузія раптово відкликала посла в Києві

1 лип 2019, 18:11
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Міністерство закордонних справ Грузії 1 липня раптово відкликало посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе. Дипломат отримав підвищення й відтепер працюватиме послом з особливих доручень в грузинському МЗС.

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Агенція «Грузія Online» повідомила, що відповідне розпорядження президента своєї країни Думбадзе отримав вранці 1 липня. Разом з ним Тбілісі проведе ротацію інших дипломатів.

ЗМІ назвали дві кандидатури, які можуть замість Думбадзе очолити дипмісію Грузії в Києві. Це екс-посол Григол Катамадзе і Теймураз Шарашенідзе. Останній раніше працював послом Тбілісі в Баку.

Причиною відставки Думбадзе в МЗС назвали призначення на іншу посаду.

Це планова ротація. Міністерство вирішило використовувати його ресурс у центральному апараті — на позиції посла з особливих доручень. Йому запропонували сферу, в якій Думбадзе має великий досвід діяльності, — пояснили зміну посла в Києві у МЗС Грузії.

Думбадзе працював надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні два роки — з 15 червня 2017 року.

Нагадаємо, що у червні в Тбілісі відбулися масові акції протесту. Їхні учасники вийшли на вулиці столиці не тільки із вимогами щодо зміни керівників декількох міністерств та відомств, але й під антиросійськими гаслами.

Грузія підтримала позицію Києва щодо відновлення участі РФ в ПАРЄ. На знак протесту проти повернення росіян в цю структуру Тбілісі також тимчасово призупинив участь своєї делегації в засіданнях ПАРЄ.


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