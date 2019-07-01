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Международные отношения: Грузия внезапно отозвала посла в Киеве, фото — apsny.ge

Грузия внезапно отозвала посла в Киеве

1 июл 2019, 18:11
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Министерство иностранных дел Грузии 1 июля внезапно отозвало посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Дипломат получил повышение и теперь будет работать послом Тбилиси по особым поручениям.

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Агентство «Грузия Online» сообщило, что соответствующее распоряжение президента своей страны Думбадзе получил утром 1 июля. Вместе с ним Тбилиси проведет ротацию других дипломатов.

СМИ назвали две кандидатуры, которые могут вместо Думбадзе возглавить дипмиссию Грузии в Киеве. Это экс-посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе. Последний раньше работал послом Тбилиси в Баку.

Причиной отставки Думбадзе в МИД назвали назначение на другую должность.

Это плановая ротация. Министерство решило использовать его ресурс в центральном аппарате — на позиции посла по особым поручениям. Ему предложили сферу, в которой Думбадзе имеет большой опыт деятельности, — объяснили смену посла в Киеве в МИД Грузии.

Думбадзе работал чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине два года — с 15 июня 2017 года.

Напомним, что в июне в Тбилиси состоялись массовые акции протеста. Их участники вышли на улицы Тбилиси не только с требованиями смены руководителей нескольких министерств и ведомств, но и под антироссийскими лозунгами.

Грузия поддержала позицию Киева относительно восстановления участия РФ в ПАСЕ. В знак протеста против возвращения россиян в эту структуру Тбилиси также временно приостановил участие своей делегации в заседаниях ПАСЕ.


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