Во время протестов в Грузии, фото: LIGA.net

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Вчера в столице Грузии Тбилиси митингующие начали сооружать баррикады и устанавливать палатки.

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Причиной массовых протестов стал провал парламентом страны избирательной реформы, сообщает издание «Новости-Грузия».

Во вчерашнем митинге в центре Тбилиси приняли участие более 20 оппозиционных политических партий. Митингующие заявил о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все три входа в его здание.

Под парламентом активисты установили круглосуточное дежурство и планируют не пропускать туда членов правящей партии «Грузинская мечта», пока они не выполнят их требования.

Лидеры оппозиции заявляют, что будут использовать «все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством», чтобы добиться выполнения своих требований. В частности, оппозиционеры призывают сформировать временное правительство, назначить досрочные выборы в парламент по пропорциональной системе и реорганизовать Центризбирком Грузии.

Баррикады строили из мусора, а также из дров и мешков с песком, которые привезли на грузовике лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия».

Этот грузовик местные правоохранители не пропустили к месту акции, сославшись на меры безопасности. Поэтому активистам пришлось проносить мешки с песком вручную.

По информации издания «Грузия Online», ночь у парламента, где оставались часть активистов и политиков, прошла спокойно, были лишь несколько незначительных инцидентов, которые быстро пресекли правоохранители. Со всех сторон парламента установлены палатки.

В связи с этими событиями посольство США и представительство ЕС в Грузии опубликовали совместное заявление, в котором призвали власть и оппозицию к диалогу и поиску путей выхода из кризиса.

Протесты в Грузии начались после того, как парламент 14 ноября провалил голосование за переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Напомним, Грузия 1 июля внезапно отозвала своего посла в Украине Гелу Думбадзе.