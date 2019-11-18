Бабченко-2: в Киеве инсценировали заказное убийство адвоката. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n129565-babchenko-2-v-kieve-inscenirovali-zakaznoe-ubiystvo-advokata.html

Ракурс

Заказное убийство адвоката предотвратили в Киеве. Для этого на днях силовики воплотили инсценировку убийства. Организатор получил фотоотчет в качестве доказательства выполненного заказа, после чего был задержан при расчете с исполнителем «убийства».

Loading...

Суд уже арестовал 47-летнего жителя Стрыя Львовской области, который был заказчиком убийства адвоката в Киеве. Выполнение этого «задания» мужчина оценил в 7 тыс. долл., сообщает сегодня «Судебная власть».

Известно, что в начале октября правоохранителей известили о готовящемся преступлении и поиске киллера, после чего были установлены личности жертвы, организатора и исполнителя заказа. Целью убийства адвоката было завладение его имуществом.

По данным прокуратуры Львовской области, заказчик предоставил киллеру информацию о жертве, ее распорядке дня, передвижениях и имуществе, а также соответствующие фото. Такие подробности об адвокате он узнал от любовницы, которая ранее состояла в браке с жертвой.

Согласно ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу) организатору грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, в начале ноября в Киеве задержали женщину, которая заказала киллеру убийство любовницы своего мужа. Ее жизнь заказчица оценила в 10 тыс. долл.