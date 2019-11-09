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Ракурс
Женщина заказала любовницу мужа за 10 тыс. долларов, фото — stihi.ru

Женщина заказала киллеру любовницу мужа за 10 тыс. долл.: в Киеве предотвратили убийство (ФОТО)

9 ноя 2019, 17:28
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Правоохранители в Киеве предотвратили заказное убийство. Женщина из Киевщины заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь соперницы она оценила в 10 тыс. долл.

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Во время спецоперации заказчицу преступления разоблачили и задержали, ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Женщина заказала любовницу мужа за 10 тыс. долларов, фото — Нацполиция

В пресс-службе полиции Киева рассказали, что женщина ранее уже передала киллеру личные данные жертвы и первый транш — около 4 тыс. долл. Сегодня же полиция задержала заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальной суммы — более 6 тыс. долл.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, ч. 2 ст. 115 (приготовление к совершению умышленного убийства по заказу) КК Украины.

Женщина заказала любовницу мужа за 10 тыс. долларов, фото — Нацполиция

В августе этого года «Ракурс» сообщал, что Государственное бюро расследований ходатайствовало в суде об аресте полицейского, который занимался подготовкой заказного убийства иностранца. Оборотень в погонах организовывал убийство представителя национальной диаспоры в Запорожье.

Источник: Ракурс


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