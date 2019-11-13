Суд отпустил из тюрьмы организатора убийства Бабченко. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n129403-delo-babchenko-sud-otpustil-iz-turmy-organizatora-prestupleniya.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд 13 ноября освободил из тюрьмы предпринимателя Бориса Германа.

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Это лицо была осуждена якобы за организацию так называемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. О решении Фемиды заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, передает «Украинская правда».

Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, — отметила представитель прокуратуры.

Прокуратура выступала против освобождения Германа. По словам Гаевской, прокуратура еще не получила полного решения суда, не видела его мотивацию, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение.

Напомним, Аркадий Бабченко получил известность в Украине в 2018 году — 29 мая 2018 года стало известно о якобы убийстве журналиста в Киеве. На следующий день председатель СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции сообщили, что журналист жив и рассказали детали операции, которую провели, чтобы задержать заказчика его убийства.

Аркадий Бабченко покинул территорию Украины в начале ноября.