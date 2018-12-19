Дело Бабченко: одного из подозреваемых освободили из-под стражи

Аркадий Бабченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115876-delo-babchenko-odnogo-iz-podozrevaemyh-osvobodili-iz-pod-straji.html

Racurs.ua

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи Тараса Стельмашенко — одного из подозреваемых в уголовном производстве относительно попытки осуществления покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Во время сегодняшнего заседания суда стало известно, что главная военная прокуратура сняла с него обвинения в подготовке теракта. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В то же время Стельмашенко признал вину в незаконном хранении оружия, за что суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

В течение длительного времени правоохранители считали, что Стельмашенко руководил группой лиц, готовивших теракты на территории Украины. На него правоохранители вышли благодаря упоминанию в телефоне Бориса Германа — одного из организаторов покушения на Бабченко. Германа в конце августа приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

В СБУ считали, что Стельмашенко в мае проходил соответствующий инструктаж в Ростове-на-Дону. По информации правоохранителей, обратные билеты в Украину ему покупал Герман.

Однако Герман на судебных заседаниях утверждал, что не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем он посещал Ростов-на-Дону. На отсутствии доказательств причастности Стельмашенко к подготовке терактов настаивала и его защита.

Напомним, 29 мая в Киеве было совершено покушение на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что Бабченко застрелили в одной из киевских многоэтажек. Однако впоследствии оказалось, что убийство было инсценировкой, осуществленной правоохранителями с целью раскрытия инициаторов преступления.