Справа Бабченка: одного з підозрюваних звільнили з-під варти

Аркадій Бабченко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n115876-sprava-babchenka-odnogo-z-pidozruvanyh-zvilnyly-z-pid-varty.html

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Шевченківський районний суд Києві звільнив з-під варти Тараса Стельмашенка — одного з підозрюваних у кримінальному провадженні щодо спроби здійснення замаху на журналіста Аркадія Бабченка.

Під час сьогоднішнього засідання суду стало відомо, що головна військова прокуратура зняла з нього звинувачення в підготовці теракту. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Водночас Стельмашенко визнав провину в незаконному зберіганні зброї, за що суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

Протягом тривалого часу правоохоронці вважали, що Стельмашенко керував групою осіб, які готували теракти на території України. На його особу правоохоронці вийшли завдяки згадці в телефоні Бориса Германа — одного з організаторів замаху на Бабченка. Германа наприкінці серпня засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі.

В СБУ вважали, що Стельмашенко в травні проходив відповідний інструктаж у Ростові-на-Дону. За інформацією правоохоронців, зворотні квитки до України йому купував Герман.

Проте Герман на судових засіданнях стверджував, що не знайомий зі Стельмашенком та не знає, навіщо той відвідував Ростов-на-Дону. На відсутності доказів причетності Стельмашенка до підготовки терактів наполягав і його захист.

Нагадаємо, 29 травня в Києві було здійснено замах на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що Бабченка застрелили в одній з київських багатоповерхівок. Проте згодом виявилося, що вбивство було інсценуванням, здійсненим правоохоронцями з метою розкриття ініціаторів злочину.