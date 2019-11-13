Суд відпустив із в’язниці організатора вбивства Бабченка. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n129403-sprava-babchenka-sud-vidpustyv-iz-v-yaznyci-organizatora-zlochynu.html

Ракурс

Київський апеляційний суд 13 листопада звільнив із в’язниці підприємця Бориса Германа.

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Ця особа була засуджена нібито за організацію так званого вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Про рішення Феміди заявила прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська, передає «Українська правда».

Суд задовольнив його апеляційну скаргу. Звільнив від подальшого відбування покарання у зв’язку зі станом здоров’я, — зазначила представник прокуратури.

Прокуратура виступала проти звільнення Германа. За словами Гайовської, прокуратура ще не отримала повного рішення суду, не бачила його мотивацію, тому не може сказати, чи буде оскаржувати рішення.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко здобув популярність в Україні у 2018 році — 29 травня 2018 року стало відомо про нібито вбивство журналіста у Києві. Наступного дня голова СБУ Василь Грицак і генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції повідомили, що журналіст живий і розповіли деталі операції, яку провели, щоб затримати замовника його вбивства.

Аркадій Бабченко покинув територію України на початку листопада.